Sky - Napoli-Deulofeu, flirt in corso: è un vecchio pallino di Giuntoli, i dettagli

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla situazione del mercato in casa Napoli: "Ci sono nuovi contatti per Deulofeu, che ha spesso dato la sua volontà di tornare in Italia. Sta flirtando con il Napoli, è un vecchio pallino di Giuntoli, vedremo se potrà farsi in prestito con diritto di riscatto".