Sky - Napoli era su Ricci, ma il 2001 sta andando alla Fiorentina: affare vicino

Si tratta per l'approdo di Samuele Ricci alla Fiorentina. I Viola sono sempre in pole per aggiudicarsi il giovane centrocampista classe 2001 dell'Empoli. Le parti, infatti, si sono incontrate e in queste ore stanno discutendo per abbassare la richiesta del club azzurro. L'Empoli chiede 15 milioni, troppi per la Fiorentina che vorrebbe scendere ad 11 per chiudere l'affare. Non è da escludere neanche l'inserimento della formula del prestito con obbligo di riscatto. Ricci, appena 18enne, ha giocato da titolare in B e nell'ultimo campionato ha totalizzato 28 presenze. Sul ragazzo, nei mesi scorsi, non è mancato l'interesse di altri club come Napoli e Milan. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.