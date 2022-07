Sky - Napoli-Fabian, incontro negativo: nessun margine per il rinnovo, la situazione

Fumata grigia dall'incontro tra il Napoli e gli agenti di Fabian Ruiz.

Fumata grigia dall'incontro tra il Napoli e gli agenti di Fabian Ruiz. L’incontro, come riportato sul proprio sito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, non ha portato a un accordo. L’attuale contratto dello spagnolo scade nel 2023, ma le sensazioni al momento sono negative e non ci sono margini per rinnovare. Attualmente non ci sono offerte all'altezza per il Fabian Ruiz: l'interesse più concreto è quello del Real Madrid, che è intenzionato però ad ingaggiarlo tra un anno da svincolato.