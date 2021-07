Sky - Napoli-Galatasaray, ancora nessun accordo per Mario Rui: le ultime

Ancora nessun accordo tra Galatasaray e Napoli per Mario Rui per la cessione in prestito con diritto di riscatto del terzino portoghese. Il club turco ora sta valutando diverse opzioni. A riferilo su Twitter è il giornalista Sky Fabrizio Romano.

There’s still no agreement between Galatasaray and Napoli for Mario Rui on loan with buy option. Gala are now considering different options. 🇹🇷



Patrick Van Aanholt’s agent will be in Turkey next week to negotiate with Galatasaray - but he has proposals from Europe too. #Gala