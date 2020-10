Sky - Napoli rifiuta l'offerta dello Spartak per Hysaj, Milik 'scaricato' dal Tottenham

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "A Napoli pensano alle uscite: Milik si allontana dal Tottenham forse quasi definitivamente visto che Mourinho ora punta tutto su Vinicius del Benfica (peraltro proprio ex Napoli). Llorente tratta con Elche ed Eibar, Younes interessa al F. Dusseldorg e Eintracht. Mentre invece non verrà accettata l’offerta dello Spartak per Hysaj.