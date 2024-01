Sky - Napoli su Traoré quando ha capito che Samardzic stava andando alla Juve

La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul futuro di Hamed Junior Traoré e spiega per quale motivo il Napoli è così forte sul calciatore

La redazione di Sky Sport fa chiarezza sul futuro di Hamed Junior Traoré e spiega per quale motivo il Napoli è così forte sul calciatore con chiusura possibile nelle prossime ore.

Il classe 2000 potrebbe trasferisti in prestito dal Bournemouth senza troppi vincoli ed è una soluzione ideale per il Napoli dato che conosce bene la Serie A. Pronta un'ulteriore accelerata, anche perché, in casa Napoli, la trattativa per Samardzic si è complicata dopo l'inserimento della Juve per l'estate