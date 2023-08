Sky - Natan sempre più vicino al Napoli: le cifre e i dettagli dell’operazione

La base per l'accordo dovrebbe essere intorno ai 10/11 milioni di euro più bonus.

Continua la ricerca da parte del Napoli del sostituto di Kim Min-Jae, con il nome nuovo del giorno che è quello di Natan de Souza del Bragantino, club di proprietà della Red Bull, come il Lipsia e il Salisburgo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore brasiliano classe 2001 è sempre più vicino ad accasarsi al club azzurro. La base per l'accordo dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro totali.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, attraverso il proprio sito ufficiale, aggiunge: “I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre. Poi sarà il momento delle commissioni, il contratto del giocatore e una serie di passaggi che vanno sistemati: da oggi si è entrati nel vivo anche per quanto riguarda il lato giocatore per trovare gli accordi definitivi. A oggi Natan è il giocatore sul quale il Napoli sta lavorando maggiormente rispetto agli altri profili che restano comunque vivi”.