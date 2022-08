Sky - Navas è l'obiettivo, intanto si aspetta l'annuncio per Sirigu: enigma numero uno per Verona

“L’obiettivo per la porta del Napoli sembra essere Keylor Navas, ma resta anche l’opzione Kepa perché guadagna di meno".

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “L’obiettivo per la porta del Napoli sembra essere Keylor Navas, ma resta anche l’opzione Kepa perché guadagna di meno. E’ una questione ancora aperta, intanto è arrivato Sirigu che aspetta solo di essere annunciato dal Napoli. C’è ancora Meret, la scelta del numero uno per Verona non è così scontata vista la situazione psicologica delicata per l’ex Udinese".