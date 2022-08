Sky - Navas-Fabian, giornata interlocutoria: il Napoli continua a lavorare, la situazione

Oggi non è stata una giornata decisiva in un verso o nell’altro per la doppia trattativa Keylor Navas-Napoli e Fabian Ruiz-PSG

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Oggi non è stata una giornata decisiva in un verso o nell’altro per la doppia trattativa Keylor Navas-Napoli e Fabian Ruiz-PSG. Però è su questa che il Napoli sta cercando di lavorare: portare Navas all’ombra del Vesuvio se troverà l’intesa con il PSG per la sua buonuscita e i suoi stipendi arretrati, e Fabian al Paris Saint Germain. A riferirlo è Sky Sport.