Sky - Navas-Napoli, colloqui col PSG: da incastrare tutte le cifre dell'ingaggio

© foto di Federico Titone

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato della situazione portieri in casa Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare: “Keylor Navas una settimana fa sembrava l’acquisto più vicino per il Napoli ed ora paradossalmente sembra quello più lontano. Napoli e PSG stanno cercando di capire come possono incastrare tutti i numeri sui quali stanno ragionando. Da una parte c’è la trattativa di Fabian Ruiz, slegata dal discorso Navas, e dall’altra c’è proprio la trattativa per il portiere. Navas sta parlando con il club parigino, perché ha uno stipendio molto alto, dovrebbe interrompere il suo contratto col PSG. Poi c’è da definire anche nel dettaglio l’accordo con il Napoli.

Su Meret: il rinnovo di contratto non è arrivato, con l’arrivo di Navas il portiere sarà costretto ad andare via. In Italia non c’è tanto movimento di portieri, quindi non è una situazione semplice".