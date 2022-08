Sky - Navas prima scelta e priorità per Spalletti: c'è un'opzione se non si concretizza

Il Napoli è riuscito a prendere tutti i primi obiettivi di mercato, ora manca l’ultimo tassello: Keylor Navas.

Il Napoli è riuscito a prendere tutti i primi obiettivi di mercato, ora manca l’ultimo tassello: Keylor Navas. Il costaricano è la prima scelta per la porta del Napoli. Per il buon esito della trattativa dipenderà dal contributo, più o meno sostanzioso, che il PSG riconoscerà al portiere. Navas prende 18mln lordi ed ha altri 2 anni di contratto con il club parigino, è una trattativa complicata per il Napoli. E’ la priorità di Luciano Spalletti, se non dovesse arrivare Navas c’è l’opzione Meret, con la permanenza e il rinnovo del contratto del portiere. A riferirlo è Sky Sport.