Sky - Ndombele-Napoli, si cerca intesa definitiva col giocatore: schiarita nelle prossime ore

A Parigi, oltre all’incontro col Psg per Navas e Fabian, il ds del Napoli Giuntoli ha avuto anche la possibilità di discutere con il procuratore di Ndombele. Il giocatore è in uscita dal Tottenham ed interessa seriamente al Napoli, che cerca un centrocampista con quelle caratteristiche. Con il Tottenham non è un problema trovare un accordo, ma bisogna trovare l'intesa definitiva col giocatore che però è aperto sulla possibilità di andare a giocare al Napoli. Schiarita nelle prossime ore per il centrocampista che il Napoli aveva già seguito un paio di stagioni fa. A riferirlo è Sky Sport.