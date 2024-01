Sky - Nessun difensore ha ancora stregato il Napoli

TuttoNapoli.net

"La Supercoppa è comunque un trofeo con una formula nuova che dà più colore, più sale; c'è un discorso economico da non sottovalutare. E alla fine di un anno che per il Napoli non sarà brillante ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - vincere un trofeo è pur sempre la vittoria di un trofeo. In difesa la rosa è ancora molto ampia perché nessuno ha stregato il Napoli finora. Su Baràk, a centrocampo, non c'è stato ancora l'assalto definitivo. L'investimento da fare a gennaio è sempre particolare anche perché l'anno prossimo l'allenatore del Napoli potrebbe cambiare. E se il nuovo dovesse farti un nome specifico tu potresti non avere lo spazio tecnico o non avere abbastanza soldi per prenderlo. Forse proprio per questo le operazioni di mercato stanno procedendo un pochino a rilento. Secondo me Ngonge potrà servire indipendentemente dall'allenatore che verrà a Napoli.

Traorè è un prestito con diritto di riscatto quindi se ti piace lo tieni altrimenti no. Paghi qualcosina per non aver esercitato il riscatto ma lo valuti. Tra l'altro questo giocatore può anche fare la mezz'ala offensiva vista la sua duttilità. Peraltro nel discorso degli esterni offensivi ci rientra anche Politano. Perché c'è in piedi una trattativa che a noi non risulta ancora chiusa; pare ci sia stato un incontro con il procuratore del giocatore e finché non è chiusa la trattativa per il rinnovo, finché non ci sono le firme io dico che Politano potrebbe andar via anche a gennaio. Ma ti dico anche che le parti sono molto vicine e quindi, secondo me, si chiuderà.

Essendo partite secche non credo ci sia un favorito tra i partecipanti alla Supercoppa. E credo pure che le due semifinali siano molto equilibrate perché la Lazio sta tornando ad essere continua e l'Inter lo è sempre stata. Se dovessi dire una favorita ti direi l'Inter visto che è la squadra che sta esprimendo il miglior gioco e la miglior qualità. Tra Fiorentina e Napoli secondo me c'è un grande divario; oggi però le prestazioni del Napoli sono peggiori rispetto alla Viola e dunque la partita secca avvantaggia il Napoli. Mentre in quest'ultimo periodo la Fiorentina ha dimostrato di avere un grande feeling con le coppe. Ritornando ai nomi del mercato del Napoli il gradimento per me è Perez, Theate e Ahmedhodžić"