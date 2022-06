Sky - Nessuna offerta concreta per Koulibaly: l’unica è quella del Napoli, i dettagli

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport:

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Koulibaly? Il discorso è tanto semplice quanto complesso. C’è un contratto in scadenza e il giocatore è tanto forte quanto ambito. La proposta del Napoli non è stata gradita da Koulibaly altrimenti De Laurentiis non avrebbe fatto quell’uscita pubblica sul vile denaro. Il giocatore ha raccolto apprezzamenti di vari club nel corso della propria carriera, ma tra queste credo che poco alla Juventus. Non c’è nessuna offerta sul tavolino, il senegalese ha una sola offerta, quella del Napoli”.