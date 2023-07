Sky - Nessuna offerta del Napoli per Milinkovic-Savic: Lotito chiede 40mln

Oggi è circolato anche l’interesse del Napoli per Milinkovic-Savic ma, riferisce Sky Sport, non sono arrivate offerte a Lotito.



La Juventus anche prima del rinnovo di Rabiot aveva contattato la Lazio per Milinkovic-Savic. Adesso il club bianconero deve prima cedere per poi eventualmente riprovarci. Anche l’Inter ha fatto un tentativo prima di prendere Frattesi, ma la Lazio chiede 40 milioni di euro per il serbo che ha il contratto in scadenza tra un anno. La valutazione è ritenuta eccessiva da Inter e Juventus. Oggi è circolato anche l’interesse del Napoli per Milinkovic-Savic ma, riferisce Sky Sport, non sono arrivate offerte a Lotito.