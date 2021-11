Sky - Nessuna trattativa tra Insigne e Inter: tutto fermo all'estate

Oltre a quella del Napoli per il rinnovo di contratto, l'unica vera altra offerta consegnata a Lorenzo Insigne appartiene al Toronto FC, club di MLS. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui sul fronte Inter, invece, tutto è fermo. Il club nerazzurro voleva prenderlo in estate, ma solo se fosse riuscito a dismettere Alexis Sanchez. Oggi non c'è trattativa tra la società di Suning e il capitano azzurro.