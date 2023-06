Sky - Newcastle insaziabile: nel mirino anche Chiesa e Theo Hernandez

Dopo aver trovato l'intesa per Sandro Tonali, il Newcastle continua a spendere in Italia.

Dopo aver trovato l'intesa per Sandro Tonali, il Newcastle continua a spendere in Italia. I due nomi finiti nel mirino del club inglese sono Federico Chiesa e Theo Hernandez. Per l'attaccante, il Newcastle ha chiesto informazioni alla Juventus, più per lui che per Vlahovic.

Per Chiesa, c'è anche l'Aston Villa che metterebbe sul piatto 60mln di euro, ma il giocatore non gradirebbe questa destinazione (i Villans non giocheranno la Champions ma la Conference League). Per quanto riguarda il terzino rossonero, i Magpies sanno che l'operazione è complicatissima visto anche l'interessamento dell'Atletico Madrid. A riferirlo è Sky Sport.