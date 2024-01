Sky - Ngonge, il Napoli valuta fattibilità dell’operazione: le ultime

Ieri ci sono stati contatti col Verona, che chiede 12-13mln per l’esterno belga.

Oggi non ci sono novità, per la trattativa Ngonge, il Napoli ha manifestato il proprio interesse e sta cercando di capire sé è fattibile. Ieri ci sono stati contatti col Verona, che chiede 12-13mln per l’esterno belga. Il Napoli sta ragionando se può investire 8-9mln in quella zona di campo nella quale potrebbe partire Zerbin, che interessa al Frosinone. A riferirlo è Sky Sport.