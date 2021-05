Sky - Niente Napoli per Galtier: il francese ha chiuso con un altro club

Sky Sport esclude la pista Christophe Galtier. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'allenatore del Lille ha già trovato un accordo con il Nizza, per cui resterà in Francia. L'affare è praticamente chiuso, pertanto le chance di vederlo al Napoli sono nulle. Per la panchina azzurra restano vive altre piste.