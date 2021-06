Sky - Niente Napoli per Junior Firpo: il terzino andrà al Leeds, le cifre

Junior Firpo, terzino del Barcellona seguito ed accostato anche al Napoli, è ad un passo dall’approdo in Premier League. Il calciatore, infatti, stando a quanto raccolto da Sky Sport, è in procinto di passare al Leeds di Marcelo Bielsa. Trattativa da 15 milioni di euro più bonus. Sul terzino c’erano gli occhi interessati anche del Milan che lo avrebbe voluto come vice Theo Hernandez.