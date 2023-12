Sky - Niente Napoli per Miranda? Il terzino del Betis è vicino al Milan

Alla dirigenza partenopea piace Juan Miranda del Betis, ma secondo quanto riferito da Sky Sport, il terzino sinistro spagnolo è vicino al Milan.

Walter Mazzarri deve fare i conti con le assenze di Mario Rui e Mathias Olivera: il portoghese dovrebbe tornare a metà mese, comunque prima di fine anno; l'uruguaiano, invece, è atteso in campo tra fine gennaio e inizio febbraio. Il Napoli sta quindi valutando la possibilità di un nuovo innesto sulla corsia mancina. Alla dirigenza partenopea piace Juan Miranda del Betis, ma secondo quanto riferito da Sky Sport, il terzino sinistro spagnolo è vicino al Milan.

Previsto in queste ore un nuovo contatto tra i rossoneri e l'entourage del calciatore per sistemare gli ultimi dettagli del contratto. Lo spagnolo andrà in scadenza col Real Betis a giugno 2024, si tratterebbe dunque di un arrivo a parametro zero. Il Milan cercherà comunque un accordo col club di Siviglia per portare Miranda in Italia già a gennaio.