Sky - Niente Napoli per Solbakken? La Roma può bloccare l’attaccante per gennaio

La Roma sta pensando di bloccare Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt seguito anche dal Napoli.

La Roma sta pensando di bloccare Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt seguito anche dal Napoli. Può essere un’operazione a zero, visto che il norvegese è in scadenza di contratto, che la Roma può fare nel mercato di gennaio. E’ un colpo che potrebbe andare in porto soprattutto se Shomurodov andrà al Monza in queste ore. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca di Marzio.