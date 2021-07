Sky - Niente Napoli per Vaclik: il portiere ceco andrà all’Olympiakos

Si sta per definire un vero e proprio valzer di portieri a livello internazionale. La Roma ha definito l'arrivo dal Wolverhampton di Rui Patricio e il club inglese sta per acquistare l'estremo difensore José Sa dall'Olympiacos. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, il club greco sarebbe ad un passo dall'acquistare Tomas Vaclik, liberatosi dal contratto col Siviglia. Sul portiere della Repubblica Ceca, c'era anche il Napoli in Serie A che lo aveva individuato come vice Meret.

Goalkeepers domino completed. Tomas Vaclík is expected to be announced soon as new Olympiacos player, free agent from Sevilla. 🧤🇬🇷



Vaclík will replace José Sá who’s gonna sign with Wolves.



Rui Patricio will fly to Italy today as he’s joining Roma from Wolves. Both deals done.