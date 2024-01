Sky - Niente Perez, resta Ostigard. Possibili tre cessioni

L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, ai microfoni di Radio Marte, parla delle possibili scelte del club in questi ultimi giorni di mercato

TuttoNapoli.net

L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, ai microfoni di Radio Marte, parla delle possibili scelte del club in questi ultimi giorni di mercato: “Perez-Ostigard? Il Napoli ha avuto un ripensamento in merito alla cessione di Ostigard dopo la partita contro la Lazio. L'impegno economico da sostenere per l’acquisizione di Perez è importante, il Napoli si è ritrovato in fase difensiva e oggi prende un po’ di tempo e sta riconsiderando meglio l’opportunità di spendere circa 18 milioni di euro per Perez cedendo in prestito Ostigard che non farebbe far cassa al Napoli. Con la difesa a 3 il norvegese ha mostrato maggiore solidità. Di Lorenzo può fare il braccetto di destra nella difesa a tre così come Dendoncker in caso di necessità, quindi il Napoli non ha l’urgenza di acquisire un difensore centrale, a maggior ragione con la duttilità di Mazzocchi che permette al capitano di poter anche svolgere il ruolo di centrale nella difesa a tre. Certo, avere uno specialista in più potrebbe essere più indicato ma considerando la cifra da investire e le incertezze sulla prossima stagione, la sensazione ad oggi è che il Napoli ci stia riflettendo e che potrebbe non chiudere per Perez.

Il Napoli è la squadra che è intervenuta di più sul mercato, ma ad oggi è difficile immaginare che i nuovi innesti possano diventare subito titolari ma offrono delle ottime alternative, importanti in una stagione che precede ancora tanti impegni. Ci sono altri pochi giorni di mercato ed il Napoli potrebbe cedere Gaetano o Demme".