Sky - Non solo Ciciretti: il Pordenone chiude un doppio colpo col Napoli

Si sblocca il mercato in uscita del Napoli. Oltre a Ciciretti, il Pordenone definisce anche l'arrivo di Folorunsho, centrocampista di anni 23 reduce dal prestito alla Reggina. La società di Serie B guadagnerà a breve 1,5 milioni per la cessione di Ciurria al Monza - come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - e con quei soldi concluderà il doppio affare con il club azzurro.