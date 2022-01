Sky - Non solo il Napoli su Mandava: anche l’Atletico punta a prenderlo a parametro zero

Non solo il Napoli è interessato al terzino del Lille Renilido Mandava. Sul giocatore del Mozambico, con il contratto in scadenza a giugno 2022, spunta l’interesse di un club spagnolo. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport Matteo Moretto sul suo account Twitter: “Atletico Madrid interessato a Reinildo Mandava per giugno, cioè per quando gli scadrà il contratto con il Lille”.

El Atlético de Madrid piensa en el lateral izquierdo Reinildo Mandava para junio, cuando acaba contrato con el Lille y quedará libre. Hay contactos, de momento nada avanzado. Es una opción, sí. Confirmado lo que adelanta @lequipe. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 16, 2022