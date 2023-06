Sky - Non solo il rinnovo: l'altro motivo per cui ADL incontrerà agente Osimhen

La redazione di Sky Sport fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen

La redazione di Sky Sport fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e l'agente di Osimhen per capire la cifra d'uscita del giocatore (bisogna capire cosa s'intende per proposta folle) e la proposta di rinnovo da parte del club azzurro per la permanenza di Osi a Napoli almeno un altro anno.