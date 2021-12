Sky - Non solo Insigne, Toronto scatenato: primi contatti per Belotti

Dopo l'offerta monstre per Lorenzo Insigne, Toronto vuole regalare ai propri tifosi un duo d'attacco tutto italiano. Secondo l'esperot di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la squadra canadese avrebbe avuto i primi, seppur non avanzati come per Insigne, per il bomber del Torino Andrea Belotti. Il Toronto, nei mesi scorsi, aveva pensato anche a Mattia Destro come possibile centravanti.