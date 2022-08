Sky - Non solo Kepa: resta in lizza anche Keylor Navas per la porta

A oggi il portiere titolare per la prima di campionato del Napoli contro l'Hellas Verona è Alex Meret, ma le cose sono destinate a cambiare.

A oggi il portiere titolare per la prima di campionato del Napoli contro l'Hellas Verona è Alex Meret, ma le cose sono destinate a cambiare. Stando a quanto riportato da Sky Sport, oltre a Kepa Arrizabalaga, in netto vantaggio, resta in lizza anche Keylor Navas del PSG per i pali azzurri.