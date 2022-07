Sky - Non solo Koulibaly, la Juve incontra gli agenti di Morata e Zaniolo

Serata di incontri importanti per la Juventus con Federico Cherubini, impegnato su più tavoli.

Serata di incontri importanti per la Juventus con Federico Cherubini, impegnato su più tavoli. Come riporta Sky Sport, il dirigente bianconero dopo aver incontrato Ramadani per parlare di Koulibaly, si è trovato anche con gli agenti di Niccolò Zaniolo e di Alvaro Morata. Si tratta di investimenti legati anche all'uscita di De Ligt, sempre più vicino a lasciare la Juve.