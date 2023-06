Sky - Non solo Koulibaly, tre del Chelsea attratti dai faraonici ingaggi d'Arabia

Invece poco convinto di andare a giocare nel campionato saudita Lukaku, che sta riflettendo.

Il Chelsea sta lavorando sulle uscite, quattro calciatori potrebbero lasciare presto i Blues. Si tratta di Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Hakim Ziyech e Romelu Lukaku. I primi tre stanno trattando con tre club arabi. Per l'ex Napoli c'è l'Al Hilal (offerta da 30mln l'anno per tre anni), per il portiere l'Al Ahli e per il marocchino l'Al Nassr. Contatti continui in corso con gli agenti dei giocatori per cercare gli accordi e avere il loro ok definitivo. Invece poco convinto di andare a giocare nel campionato saudita Lukaku, che sta riflettendo. Il centravanti belga vorrebbe restare all'Inter. A riferirlo è Sky Sport.