Sky - Non solo Petagna: la Sampdoria ha un 'sogno Real' per l'attacco

Continua la caccia della Sampdoria ad un attaccante che completi il fronte offensivo della formazione di Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da SkySport nel mirino del presidente Massimo Ferrero c'è Luka Jovic del Real Madrid: un sogno di mercato con cifre rendono l'operazione estremamente complicata.

ALTERNATIVE - Per questo la dirigenza ligure si sta tenendo pronta con alcune alternative. La prima di queste è l'ex Fiorentina Franck Ribery che però non riscuote il consenso dello stesso Ferrero a causa dei dubbi sulla tenuta fisica del francese. Da non escludere anche le piste di mercato che portano a Andrea Petagna del Napoli e Keita Balde che può tornare dal Monaco.