Sky - Nuno Tavares, è fatta con l'Arsenal: contratto fino al 2026, le cifre

Nuno Tavares, terzino del Benfica accostato al Napoli, è ormai ad un passo dall'Arsenal. Accordo praticamente concluso come scrive sui social il giornalista Sky, Fabrizio Romano. Affare da 8 milioni più bonus e per il terzino sinistro contratto fino al 2026.

Arsenal and Benfica have an agreement in principle for Nuno Tavares - LB target revelead two days ago. Deal set to be completed for €8m as guaranteed fee + add ons. ️ #AFC



Personal terms [until June 2026] and agents fee agreed. Paperworks still to be signed/completed. 🇵🇹 https://t.co/pxY6Tq1ZTe