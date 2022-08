Sky - Nuovi contatti Fabiàn-Psg: Keylor Navas può rientrare nella trattativa

Nuovi contatti per il passaggio di Fabián Ruíz al Paris Saint-Germain. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano su Twitter: "Nuovi contatti diretti in programma per Fabián Ruíz al Paris Saint-Germain. Il PSG ha pieno accordo con Fabián e lui non rinnoverà il contratto, quindi è considerata una questione di tempo. Psg e Napoli discutono ancora sulla cifra finale, potrebbe far parte della trattativa anche Keylor Navas".

New direct contacts scheduled for Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain. PSG have full agreement with Fabián and he won’t extend the contract, so it’s considered matter of time 🚨 #PSG



PSG and Napoli are still discussing on the final fee, Keylor Navas’ part of the negotiation. pic.twitter.com/nSerLEEZa6