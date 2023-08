Sky - Obaretin in uscita: è fatta per il trasferimento del classe 2003 al Trento

Nosa Edward Obaretin, difensore classe 2003 del Napoli, è pronto a lasciare la maglia azzurra.

