Sky - Offerta dall'Arabia per Cuadrado: 8mln a stagione, pochi per l'ex Juve

Il futuro di Juan Cuadrado, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura con la maglia della Juventus, potrebbe essere in Arabia Saudita. Come riporta Sky Sport l'Al Shabab ha offerto un biennale all'esterno offensivo colombiano ma c'è ancora distanza fra le parti. Il club saudita ha messo sul piatto 8 milioni a stagione, Cuadrado ne vuole il doppio: per accettare l'offerta l'ex Juve vuole 15 milioni a stagione.

Cuadrado, che nell'ultima stagione ha collezionato 47 presenze (con 2 gol e 4 assist) con la maglia della Juventus, ha lasciato Torino dopo otto anni.