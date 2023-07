Sky - Offerta faraonica per Osimhen? ADL non cambia idea: già rifiutati 140mln

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, inviato a Castel di Sangro, si esprime così sulla notizia di un'offerta faraonica per Victor Osimhen

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, inviato a Castel di Sangro, si esprime così sulla notizia di un'offerta faraonica per Victor Osimhen: "De Laurentiis non cambia idea. Per lui Osimhen vale 200 milioni, il motivo per cui tutti i grandi club hanno cambiato obiettivo. A proposte sui 140 di cui si parla il presidente ha già detto no", le sue parole all'emittente satellitare.