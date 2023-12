Sky - Offerta per Mazzocchi, Hojbjerg più di Fofana a centrocampo: il punto

Il calciomercato invernale è alle porte e il Napoli sta già cominciando a muoversi, visto che c'è tanto da riparare nell'organico di Walter Mazzarri.

Il calciomercato invernale è alle porte e il Napoli sta già cominciando a muoversi, visto che c'è tanto da riparare nell'organico di Walter Mazzarri. Come confermato da Sky Sport, il club azzurro cerca pedine in difesa e a centrocampo. Come terzino destro c'è stata un'offerta da 1,5 milioni di euro alla Salernitana per Mazzocchi, come si legge sul sito dell'esperto dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio, che ha fatto il punto sul mercato partenopeo:

"La Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro, ma le condizioni richieste da Sabatini stanno rallentando. Per quanto riguarda il centrocampo della squadra di Mazzarri, al momento Hojbjerg, classe 1995 del Tottenham, è in vantaggio su Fofana dell'Al-Nassr. Samardzic invece può essere un'opzione per il Napoli, anche se tatticamente diverso rispetto a Piotr Zielinski".