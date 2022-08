Sky - Offerta ufficiale per Ambrosino: lo vuole l'Utrecht, i dettagli

Il gioiellino ex Primavera che si è messa in mostra alla grande nel pre-campionato e ha ottenuto anche parole d'elogio in pubblico da Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Al Napoli è arrivata nelle ultime ore un'offerta ufficiale per Giuseppe Ambrosino, la stellina dell'ultima Primavera che si è messa in mostra alla grande nel pre-campionato e ha ottenuto anche parole d'elogio in pubblico da Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'Utrecht vorrebbe portare l'attaccante classe 2003 in Olanda e ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto. Dal club azzurro non è ancora arrivata una risposta.