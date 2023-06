Sky - Oggi incontro ADL-Giuntoli: ds vuole via libera per la Juve, le ultime

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, è previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, è previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo spera di avere il via libera per la risoluzione del contratto dal presidente del Napoli per accasarsi finalmente alla Juventus. Se dovesse arrivare oggi l'intesa potrebbe già essere tesserato dal club bianconero senza fare dover ricorso alla deroga per il ruolo di direttore sportivo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, sul proprio sito ufficiale.