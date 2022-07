Sky - Ore decisive per Dybala: aumenta la fiducia della Roma

La Roma ha recapitato a Paulo Dybala la sua prima offerta ufficiale.

La Roma ha recapitato a Paulo Dybala la sua prima offerta ufficiale. Il club giallorosso ha offerto tre anni di contratto all'argentino a 6mln, bonus compresi. Dunque, la parte fissa proposta dai giallorossi, è inferiore rispetto alle richieste del giocatore. La Roma ora spera in queste ore in una risposta positiva, definitiva e finale da parte dell'ex Juve. In attesa del sì fiducia in aumento in casa Roma. A riportarlo è Sky Sport.