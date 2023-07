Sky - Osimhen dipende da Mbappé: se il francese parte, il PSG ci penserà seriamente

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, su Radio Marte: "La questione Osimhen potrebbe molto dipendere da Mbappé, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente del PSG che gli ha detto prendere o lasciare, quella è la porta. E per sostituire Mbappé è chiaro che il PSG penserebbe ad Osimhen. Al momento credo non si sia mosso nulla. Per un'eventuale sostituzione del nigeriano io ritengo che sia presto ma anche che il Napoli sia pronto a prescindere. Comunque, secondo me, il sostituto di Osimhen non sarà paragonabile all'attaccante del Napoli.

Poi, storicamente, il Napoli ha dimostrato che ogni volta che è andato via un attaccante ne ha preso uno migliore. Quindi le soluzioni si trovano. La cosa importante è non pensare di reinvestire tutti i soldi guadagnati dalla vendita di Osimhen per acquistare il nuovo attaccante, altrimenti ti tieni Osimhen. Bisognerà trovare il nuovo Osimhen".