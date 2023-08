Sky - Osimhen-Napoli, parti mai così vicine al rinnovo: ottimismo per l’intesa

E' crescente l'ottimismo per l'intesa per rinnovare il contratto di Victor Osimhen

E' crescente l'ottimismo per l'intesa per arrivare al rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Il Napoli e il calciatore nigeriano, riferisce Sky Sport dopo aver intervistato il presidente del Napoli, non sono mai stati così vicini per il prolungamento, complice anche l'ultimo incontro in ritiro con l'agente del giocatore. Si attendo novità eventualmente anche a breve (Clicca qui per le parole di De Laurentiis sul futuro di Osimhen).