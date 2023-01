Sky - Osimhen nel mirino dei top club Premier: United su tutti, ma ADL alza il prezzo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni dell'emittente satellitare.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' un nome da tenere in grande considerazione in vista del mercato estivo. Penso sia l'obiettivo dell'estate di tanti top club, soprattutto in Premier League. Costa tanto e il Napoli non vuole cederlo in questo momento, ma oggi penso sia difficile trovare in Europa calciatori con la stessa potenza, fisicità e velocità.