Sky - Osimhen non è fuori dal mercato, ma per ora zero offerte indecenti al Napoli

"Al momento non son arrivate, perché chi doveva fare la spesa per un attaccante in Premier l’ha fatta".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen resterà al Napoli? Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha risposto alla domanda ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’: “Osimhen non è totalmente fuori dal mercato, lo stesso presidente del Napoli l’ha fatto capire. Se dovessero arrivare delle offerte indecenti nessun giocatore è fuori dal mercato. Al momento non son arrivate, perché chi doveva fare la spesa per un attaccante in Premier l’ha fatta. Il Manchester City, il Liverpool, l’Arsenal, non ci sono spazi da grandi investimenti da 90mln, cifra minima che chiede il Napoli per Osimhen. Forse l’unica che ancora non ha fatto l’attaccante è il Manchester United, ma al momento nessuno si è presentato dal Napoli con la cifra per far barcollare De Laurentiis”.