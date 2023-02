Sky - Osimhen piace ai top club: ad oggi non risultano offerte al Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “C’è un rischio assuefazione alle giocate straordinarie di Osimhen che ormai diamo quasi per scontate. Ci sembrano normali ma non lo sono. Osimhen è senza alcun dubbio un giocatore che desta interesse e curiosità su cui i grandi club sono disposti a investire ma ad oggi non mi risulta che siano arrivate offerte al Napoli per il nigeriano.