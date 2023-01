Sky - Osimhen piace al Man United: la cifra per strapparlo al Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha rilasciato un’intervista al portale olandese Soccernews.nl in cui ha parlato del futuro di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha rilasciato un’intervista al portale olandese Soccernews.nl in cui ha parlato del futuro di Victor Osimhen: “Non sarei sorpreso se lo United affondasse il colpo per Victor Osimhen in estate, perché lo voleva già nella scorsa stagione. Il Man United deve sborsare almeno 120 milioni di euro per lui, ma i club della Premier League hanno questa opportunità, quindi potrebbe accadere. Il Manchester United vuole certamente prenderlo, ma ci sono altri club che hanno la stessa intenzione”.