Sky - Osimhen, serve l'accordo o la situazione peggiorerà: i dettagli

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Non saprei perché Osimhen non batte più i rigori. Senza conoscere a fondo la situazione mi sembrerebbe una ripicca, un gesto che fa discutere. Mi sembra un messaggio alla società che non tutto è a posto. Un gesto simbolico per una situazione che a lui non piace. Per risolvere questa situazione ci sarebbe da fare un accordo. Oppure si trascina e sarebbe la soluzione peggiore.

Forse abbiamo interpretato male i segnali giunti dagli incontri di questa estate. L'unica, quindi, è trovare un accordo. Quando le discussioni si allungano troppo nascono le situazioni di principio. Se uno si impunta e non vuol più parlare con l'interlocutore, anche se ha torto, non ci parlerà più. Quando si creano queste situazioni diventa molto più complicato risolverle".