Sky - Osimhen, tutto tace: prezzo di ADL scoraggia due big europee

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione da 26 gol in campionato e lo scudetto riportato a Napoli 33 anni dopo, Victor Osimhen è definitivamente esploso attirando su di sé le attenzioni dei grandi club europei a caccia di un centravanti. Per De Laurentiis il nigeriano è incedibile... a meno di una mega offerta da 150 milioni in sù, un prezzo che potrebbe scoraggiare la maggior parte delle squadre interessate (Bayern Monaco e Manchester United su tutte), che ancora non hanno fatto alcuna mossa. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.