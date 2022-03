Sky - Ospina destinato all'addio: potrebbe fare il vice al Real Madrid

David Ospina è in scadenza di contratto col Napoli, il suo futuro non è stato ancora delineato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

David Ospina è in scadenza di contratto col Napoli, il suo futuro non è stato ancora delineato. La redazione di Sky Sport fa sapere che c'è stato qualche approccio ma la sensazione è che a fine stagione si concluderà il suo rapporto col Napoli. Lui vuole continuare a giocare, ma potrebbe andare a fare il vice in una big d'Europa (Real?).